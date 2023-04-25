Медведев предпочел «тихий раздел» Украины ее вступлению в НАТО

Лучше «тихий раздел» Украины Польшей и другими государствами, чем ее вступление в НАТО или мировая война, заявил 25 апреля зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на марафоне «Знание».

«Забрать себе западные регионы Украины Польша, да, скажем прямо, и Венгрия с Румынией мечтают уже не первый десяток лет. <...> Лучше такой тихий раздел, чем Украина в НАТО или мировая война», — сказал Медведев.

Он отметил, что Польша и другие страны пытаются реализовать свои замыслы относительно Украины, пока «окно возможностей не закрылось» и Россия с Западом не достигли принципиальных договоренностей.

Накануне глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в очередной раз указал, что для властей Польши в условиях конфликта на Украине всё более острой становится тема пересмотра границ.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля заявил, что нет ни одного барьера, который бы мешал пригласить Украину в НАТО.

При этом в начале апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что без победы в конфликте вопрос о членстве в альянсе для Украины не будет иметь значения.

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в сентябре 2022 года.