Нарышкин указал на растущую актуальность в Польше темы пересмотра границ

Для властей Польши в условиях конфликта на Украине всё более острой становится тема пересмотра границ. На это указал глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в понедельник, 24 апреля.

«По поступающим в СВР сведениям, для польского руководства в условиях украинского кризиса становится всё более острой тема геополитического передела, включающего пересмотр границ государства», — говорится в заявлении Нарышкина, распространенном пресс-бюро СВР.

В этот же день заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что в Варшаве вновь грезят идеей возрождения межгосударственной унии с Украиной. По его словам, Польша, не имея интеллектуальных сил для создания жизнеспособного образа будущего, «черпает вдохновение из карт 400-летней давности, когда части нынешней Украины были в ее составе». В нынешних обстоятельствах власти Польши решили, что шанс поглотить остатки Украины может быть реализован или сейчас, или уже никогда, отметил зампред Совбеза РФ.

В феврале обозреватель NDP Марек Галась отметил, что Польша усиливает военный потенциал не для борьбы с Россией, а для подавления восстаний в случае возвращения себе западных территорий Украины.

Президент России Владимир Путин еще в декабре 2022 года заявлял, что националистические группировки в Польше всерьез планируют забрать западные украинские территории.