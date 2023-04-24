Медведев заявил о желании Польши поглотить остатки Украины

В Варшаве вновь грезят идеей возрождения межгосударственной унии с Украиной. Об этом 24 апреля заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Не имея интеллектуальных сил для создания жизнеспособного образа будущего, Польша <...> черпает вдохновение из карт 400-летней давности, когда части нынешней Украины были в ее составе. <...> В нынешних обстоятельствах <...> Польша решила, что шанс поглотить остатки Украины может быть реализован или сейчас, или уже никогда», — написал он в Telegram-канале.

Медведев отметил, что Польша таким образом хочет взять геополитический реванш у России. Однако, по мнению Медведева, в Варшаве никто не думает о последствиях.

Зампред СБ заявил, что Польша забыла исторический опыт бытования с Украиной в 1920–1939 годах. По его словам, поляки тогда дали «идеологическое топливо» для появления национализма и бандеровщины.

Медведев полагает, что если украинские земли отойдут к Польше, то Варшава потребует с ФРГ и Франции огромные деньги за «сдерживание России».

«Не умеет Польша быть империей, хотя и постоянно берется за это безнадежное для себя дело», — добавил он.

В начале апреля глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что правительство Польши ждет удачного момента, чтобы получить контроль над западными территориями Украины.

В феврале обозреватель NDP Марек Галась отметил, что Польша усиливает военный потенциал не для борьбы с Россией, а для подавления восстаний в случае возвращения себе западных территорий Украины.

Вместе с тем еще в декабре 2022 года президент России Владимир Путин также заявлял, что националистические группировки в Польше всерьез планируют забрать западные территории Украины.