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Нарышкин заявил о мечте Польши забрать Западную Украину

Глава Службы внешней разведки России Нарышкин: мечта Польши о Западной Украине жива
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Мечта Польши забрать Западную Украину жива. Об этом заявил 23 июня директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Он подчеркнул, что в своих утверждениях опирается на разведывательную информацию.

«Действительно, могу подтвердить, что эти мечты живы в сознании определенной части польского общества, особенно польской элиты», — сказал Нарышкин.

По словам Нарышкина, для реализации этой мечты Варшава предпринимает целый ряд активных действий.

«Президент [России Владимир Путин] абсолютно прав в своем тезисе», — добавил глава СВР.

Безбарьерная дружба: между Украиной и Польшей могут исчезнуть рубежи
Зеленский повторил слова Дуды об отсутствии границ между странами в будущем

Ранее, 16 июня, на Петербургском международном экономическом форуме Путин заявил, что в Польше «спят и видят», как вернуть в состав страны территории Западной Украины, пишет «Газета.Ru».

В конце апреля зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что лучше «тихий раздел» Украины Польшей и другими государствами, чем ее вступление в НАТО или мировая война.

При этом в начале апреля сам украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в будущем между Украиной и Польшей не будет границ.

В свою очередь, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько указал, что эти слова Зеленского могут быть признанием того, что Украина готова к поглощению Польшей.

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