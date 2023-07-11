Захарова объяснила нежелание Польши поддержать членство Украины в НАТО

Польша не заинтересована в том, чтобы Украина присоединилась к НАТО, так как Варшава претендует на присвоение украинских территорий. Об этом 11 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что желание польских политиков становится всё более очевидным, так как они обсуждают это вслух.

«Западная часть Украины, с точки зрения Польши, должна принадлежать Польше. И эта тема для Польши как члена НАТО только начинает открываться. Поэтому с неоформленными границами в этом смысле Украина в НАТО не нужна», — цитирует ТАСС интервью дипломата телеканалу «Аль-Джазира».

Как отметила Захарова, если Украина всё-таки войдет в состав НАТО, тогда странам Североатлантического альянса придется самим признать границы этой страны.

«А, например, с точки зрения Польши, это совсем сделать неинтересно, потому что у них свои виды на западную часть Украины», — пояснила она.

Ранее, 23 июня, директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин сообщил, что мечта Польши забрать Западную Украину жива. Он подчеркнул, что в своих утверждениях опирается на разведывательную информацию. По словам Нарышкина, для реализации этой мечты Варшава предпринимает целый ряд активных действий.

До этого, 16 июня, президент России Владимир Путин заявил, что в Польше «спят и видят», как вернуть в состав страны территории Западной Украины.

2 мая польский президент Анджей Дуда заявил, что Варшава преследует собственные интересы в конфликте на Украине. По его словам, Варшава «проявила добрососедство» и укрепила свою позицию на международной арене, оказав военную помощь Киеву.

В конце апреля зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что лучше «тихий раздел» Украины Польшей и другими государствами, чем ее вступление в НАТО или мировая война.

При этом в начале апреля сам украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в будущем между Украиной и Польшей не будет границ.