Путин поручил Нарышкину отслеживать планы Польши относительно Украины

Президент России Владимир Путин поручил директору Службы внешней разведки (СВР) РФ отслеживать планы Польши в отношении Украины. Об этом президент сообщил 21 июля на совещании с постоянными членами Совета безопасности России.

Президент РФ заявил, что Польша рассчитывает сформировать некую коалицию «под зонтиком НАТО», напрямую вмешаться и «оторвать кусок пожирнее» на Украине. Он также напомнил, что Польша получила себе много западных земель благодаря позиции Иосифа Сталина, и отметил, что если Варшава об этом забыла, то Россия напомнит.

«Сергей Евгеньевич (Нарышкин. — Ред.), надеюсь, что ваша служба, так же как и другие наши специальные службы, будут внимательно следить за развитием событий», — заявил Путин.

11 июля президент Польши Анджей Дуда допустил отправку военных Польши на Украину после конфликта. Он подчеркнул, что НАТО может отправить туда миротворческую миссию, в которой участвовали бы польские солдаты и следили за соблюдением режима прекращения огня.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Польша не заинтересована в присоединении Украины к НАТО, потому что Варшава может претендовать на присвоение украинских территорий.

16 июня Владимир Путин подчеркнул, что в Польше «спят и видят», как вернуть в состав страны территории Западной Украины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.