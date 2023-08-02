Вызов посла Польши в МИД Украины является «игрой с огнем». Об этом 2 августа заявил генеральный секретарь правящей партии «Право и справедливость», депутат сейма Кшиштоф Соболевский.

«Вызов в МИД Украины посла Польши (единственного, кто остался в Киеве, когда другие разбежались) — это игра с огнем. А 1 августа это еще и просто наглость и не может остаться без подобающего ответа!» — написал он в Twitter.

1 августа в Польше отмечается как Национальный день памяти Варшавского восстания и является нерабочим днем.

В этот день посол Варшавы в Киеве Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева

В интервью польским журналистам министр заявил, что Украина получила огромную поддержку от Польши и что Киеву стоило бы начать ценить ту роль, которую польская сторона сыграла для него за последние месяцы и годы.

Также 1 августа посла Украины вызвали в польское министерство иностранных дел в связи с заявлениями представителей украинских властей.

Ранее, 30 июля, сербская газета Politika отметила, что постоянные агрессивные требования украинского президента Владимира Зеленского и его неблагодарность западным покровителям за помощь приведут не только к тому, что его вынудят договариваться с РФ, но и найдут более сговорчивую и благодарную замену.