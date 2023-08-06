Сотни тысяч израильтян вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве

Сотни тысяч протестующих снова вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве в ответ на одностороннее продвижение правительством премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху судебной реформы. Об этом 5 августа сообщила газета The Jerusalem Post.

Отмечается, что митинг был проведен, несмотря на теракт, который произошел незадолго да акции протеста.

«Мы молимся за безопасность жертв нападения. Мы находимся в тесном контакте и в полном сотрудничестве с израильской полицией, демонстрация против государственного переворота пройдет безопасным образом и в полной координации с израильской полицией», — приводит газета слова лидеров протеста.

Ранее, 3 августа, газета The Times of Israel сообщила, что тысячи протестующих вышли на улицы Тель-Авива. По данным издания, группа противников судебной реформы собралась на бульваре Ротшильда в центре города, а затем протестующие, размахивая израильскими флагами и скандируя антиправительственные лозунги, направились к зданию Окружного суда Тель-Авива, чтобы выразить поддержку работникам судебной системы страны.

О том, что кнессет (парламент) Израиля одобрил в окончательном чтении первый законопроект в рамках судебной реформы, сообщалось ранее 24 июля. Первые поправки ограничивают возможности Верховного суда влиять на решения исполнительной власти, а также дают возможность правительству и министрам контролировать отбор судей.

На этом фоне координатор движения «Наш голос» Цви Штейнгарт сказал в беседе с «Известиями», что на данный момент граждане Израиля выбирают мирные формы протеста против судебной реформы, надеясь, что это поможет достижению их целей. Однако он отметил, что эти инструменты работают плохо, так как правительству «совершенно неважно будущее этой страны» и оно могло бы остановить реформу «в один день», не пытаясь захватить власть, но не делает этого «из своих личных интересов».

23 июля газета The Times of Israel сообщила, что около 10 тыс. резервистов Армии обороны Израиля откажутся добровольно являться на службу, в случае если будет продвигаться судебная реформа. Аналогичное заявление днем ранее сделали пилоты израильских военно-воздушных сил.

В тот день президент США Джо Байден заявил, что властям Израиля стоит избегать поспешных решений в контексте судебной реформы. По его словам, в текущем виде инициатива только сильнее разобщает людей и провоцирует волнения.

До этого, 22 июля, к Иерусалиму пришла толпа митингующих. Протестный марш начался несколько дней назад. Тогда небольшая группа активистов двинулась из Тель-Авива в направлении священного города. Большая часть маршрута проходила в сильную жару, участникам приходилось двигаться в гору.

Акции протеста продолжаются в Израиле с начала года. Они проходят против реформы, которая должна дать кнессету больший контроль над судебной системой, в частности, речь идет о праве отменять решения Верховного суда по законам и правительственным инициативам, а также о возможности назначать его судей.