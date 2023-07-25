Активист рассказал «Известиям» о настроении протестующих в Израиле

На данный момент граждане Израиля выбирают мирные формы протеста против судебной реформы, надеясь, что это поможет достижению их целей. Об этом в понедельник, 24 июля, рассказал «Известиям» координатор движения «Наш голос» Цви Штейнгарт.

«Израильтяне — очень свободные люди, но при этом, удивительным образом, не агрессивные. Мы, да, громкие, шумные, но мы не агрессивные. Поэтому на данный момент демонстрации абсолютно мирные, мы выбираем мирные формы протеста. Мы надеемся, что у нас есть достаточно мягкой силы, для того чтобы добиться своих целей: типа забастовок, отказа служить в армии, мягкого давления на правительства», — поделился Штейнгарт.

Однако он отметил, что на данный момент эти инструменты работают плохо, так как, по его мнению, правительству «совершенно неважно будущее этой страны» и оно могло бы остановить реформу «в один день», не пытаясь захватить власть, но не делает этого «из своих личных интересов».

«Реформы заключаются в консолидации власти в руках правительства. Они забрали у тех органов, которые должны проводить судебный надзор, эту возможность. И мы понимаем, что если мы сейчас не защитим независимую судебную систему, то потом некому будет защищать нас», — сказал активист.

Он пояснил, что судебный надзор, за который борются протестующие, — это важнейший инструмент, который защищает демократию. Без него демократическое правительство превращается в некую «форму гибридной автократии» — с ограничением свобод, цензурой средств массовой информации и принятием любых законов, если они напрямую не идут против существующего законодательства.

«Сегодня у нас прошел в третьем чтении закон, который запрещает суду использовать принцип неприемлемости и прилагать его к правительству и органам власти. Например, [правительство может] назначить какого-то родственника премьер-министра министром, у которого нет образования. Если раньше Верховный суд мог сказать, что такого рода поступок неприемлем и противоречит здравому смыслу, то сейчас Верховный суд этого делать не может», — объяснил координатор движения «Наш голос».

О том, что кнессет (парламент) Израиля одобрил в окончательном чтении первый законопроект в рамках судебной реформы, сообщалось ранее 24 июля. Первые поправки ограничивают возможности Верховного суда влиять на решения исполнительной власти, а также дают возможность правительству и министрам контролировать отбор судей.

На фоне проведения судебной реформы с начала года в Израиле продолжаются акции протеста. Так, 22 июля к Иерусалиму пришла толпа митингующих. Протестный марш начался несколько дней назад. Тогда небольшая группа активистов двинулась из Тель-Авива в направлении священного города. Большая часть маршрута проходила в сильную жару, участникам приходилось двигаться в гору.

23 июля газета The Times of Israel сообщила, что около 10 тыс. резервистов Армии обороны Израиля откажутся добровольно являться на службу, в случае если будет продвигаться судебная реформа. Аналогичное заявление днем ранее сделали пилоты израильских военно-воздушных сил.

В тот день президент США Джо Байден заявил, что властям Израиля стоит избегать поспешных решений в контексте судебной реформы. По его словам, в текущем виде инициатива только сильнее разобщает людей и провоцирует волнения.