«Мы проводим выборы не для Запада»

Явка в Херсонской области в единый день голосования ожидается на уровне 70%, рассказала «Известиям» глава избирательной комиссии региона Марина Захарова. Выборы в этом субъекте пройдут с 8 по 10 сентября, однако в труднодоступных населенных пунктах и тех, которые находятся в непосредственной близости к линии соприкосновения, можно будет проголосовать со 2 по 7 сентября, напомнила она. Всего в регионе предварительно насчитывается около 600 тыс. избирателей. При этом местный избирком ожидает высокий интерес иностранных наблюдателей к выборам.

«Список будет насчитывать около 600 тыс. избирателей»

— Насколько сегодня с точки зрения безопасности участки в Херсонской области готовы к проведению голосования?

— Практически ежедневно у нас идут консультации с Росгвардией, с органами МВД, с органами ФСБ по обеспечению мер безопасности на участках. У нас уже выработан алгоритм работы во время голосования, рассчитаны силы и средства со стороны силовых структур. Мы уверены, что обеспечение безопасности на избирательных участках Херсонской области будет на самом высоком уровне.

— А сколько всего будет участков на территории области?

— На территории области образовано 233 участка.

Фото: РИА Новости/Михай Караус

— Ранее вы подробно рассказали нам, как смогут проголосовать люди без российских документов. Как быть человеку, если документы полностью уничтожены и на руках у него ничего нет? Есть ли такие прецеденты?

— Человек, который полностью остался без документов, в любом случае обращается в уполномоченный орган РФ, который подтверждает его личность тем или иным образом. Пункт «иной документ, выданный уполномоченным органом РФ» в нашем постановлении это и подразумевает. Он предусматривает, что те документы, которые будут таким органом выданы, позволят допустить человека к процедуре голосования.

— Сколько в целом избирателей на территории региона?

— Список избирателей на данный момент в стадии формирования, что также прописано в календарном плане. Но по нашим оценкам, этот список будет насчитывать около 600 тыс. избирателей, включая тех, которые на данный момент находятся за пределами Херсонской области.

Явка, конечно, будет не стопроцентная. Мы это понимаем. Но смотря на интерес жителей к избирательному процессу в сентябре 2023 года, мы ожидаем, что явка будет на уровне 70%.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

— У жителей, уехавших из региона, ситуация сложилась по-разному: кто-то перебрался, например, в Киев или европейские страны. Если у них есть регистрация в Херсонской области, имеют ли они возможность проголосовать?

— Мы обсуждаем возможность голосования за пределами Херсонской области только на территории других субъектов РФ. Решение по образованию экстерриториальных участков уже принято. Всего таких участков будет 329 в 81 субъекте РФ. И житель Херсонской области, который до сих пор имеет регистрацию на территории области, сможет на данных участках проголосовать, но — исключительно за депутатов Херсонской областной думы.

— То есть люди из-за границы смогут приехать и проголосовать на экстерриториальных участках в России?

— Да, если избиратели, которые имеют прописку на территории Херсонской области, изъявят желание приехать в область либо другой субъект РФ, они, конечно, смогут отдать свой голос.

«Голосование предусматривает разные формы»

— Как будут голосовать люди, проживающие рядом с зоной боевых действий? Там тоже будут участки для голосования?

— Участки, конечно, образованы по всей территории Херсонской области в соответствии с российским законодательством. Однако ввиду того, что у нас довольно-таки большой перечень населенных пунктов находится в труднодоступных местах, а также в зоне соприкосновения с боевой линией, было принято решение о проведении на таких участках досрочного голосования с помощью мобильных групп из числа членов участковых комиссий.

Потом будет осуществлено выездное голосование, во время которого каждый житель, имеющий регистрацию на территории Херсонской области, сможет отдать голос в отношении кандидата в депутаты в Херсонскую областную думу либо кандидата в депутаты в местные советы.

Фото: РИА Новости

— Не могу не спросить про военнослужащих. Бойцы СВО тоже должны будут проголосовать на выборах. Есть ли возможность для их голосования на участках в Херсонской области?

— Смотря о каких именно военнослужащих мы говорим. Чтобы на территории Херсонской области проголосовали те, кто имеет регистрацию в других субъектах РФ, должны быть образованы такие же экстерриториальные участки, но другим субъектом, который организует свои выборы. На данный момент в избирком области поступают такие предложения, но пока мы их публичить не будем, всё это на стадии переговоров, договоренностей. По открытию участков других субъектов на территории Херсонской области пока еще полной информации нет.

Если у военнослужащего есть постоянная регистрация на территории Херсонской области либо временная регистрация, но тогда она должна быть получена за три месяца до первого дня голосования, пограничная дата — это 8 июня, то, воспользовавшись системой «Мобильный избиратель», такой военнослужащий прикрепляется к участку по месту его нахождения и, конечно же, имеет право проголосовать на данной территории.

— С учетом военного положения на территории области как вы планируете избегать массовых скоплений людей в единый день голосования?

— Постановлением избирательной комиссии принято, что у нас голосование будет проходить в течение трех дней. Это 8, 9 и 10 сентября. Кроме того, у нас предусмотрено досрочное голосование, которое пройдет со 2 по 7 сентября, в труднодоступных населенных пунктах, а также в тех населенных пунктах, которые находятся именно в непосредственной близости к линии соприкосновения.

Фото: РИА Новости

— С 8 по 9 сентября граждане также смогут проголосовать на участках, а не только на придомовых территориях?

— Да, голосование 8 и 9 сентября предусматривает разные формы, в том числе и волеизъявление на стационарных участках.

«Как только работа с наблюдателями начнется, будет высокий интерес»

— Как будут работать на участках наблюдатели — по одному человеку или группой?

— Согласно календарному плану, прием заявок от политических объединений и органов общественного контроля у нас будет до 4 сентября. То есть в зависимости от того, сколько человек будет зарегистрировано как наблюдатели, мы будем определять их количество на участках.

— Какой орган будет приглашать наблюдателей на выборы в Херсонскую область?

— Общественная палата Херсонской области — орган, который уполномочен делегировать наблюдателей на избирательные участки. И, конечно же, политические объединения.

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

— Что касается международных наблюдателей, они смогут присутствовать на участках?

— Если такие заявки к нам будут поступать, конечно, мы будем их рассматривать.

— Пока их не было?

— На данный момент — нет. Потому что эта процедура — работа с наблюдателями — еще не началась. Но я думаю, как только такая работа начнется, будет довольно-таки высокий интерес.

— Со стороны каких стран?

— Пока преждевременно говорить. Когда будем получать первые заявки, тогда вернемся к этому вопросу уже более детально. Но, как показывала практика референдума (о вхождении новых субъектов в состав РФ. — «Известия»), наблюдатели от многих стран, в том числе европейских, изъявили желание посмотреть на избирательный процесс.

«Запад не принимает позицию людей, права на свободу»

— На встрече с Владимиром Путиным председатель Центризбиркома России Элла Памфилова говорила, что ЦИК имеет полномочия «отодвигать» выборы в отдельных районах, если там будет зафиксировано наращивание конфликтной ситуации. На ваш взгляд, сейчас есть такой риск относительно вашего региона?

— На данный момент избирательная система Херсонской области готова к проведению выборов по всем 14 муниципалитетам, которые были определены ранее постановлением Центральной избирательной комиссии. Даже в районах 15-, 30-километровой зоны, которая ранее подвергалась эвакуации. Также в зонах, где сейчас объявлен режим ЧС вследствие теракта на Каховской ГЭС.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

— Запад, очевидно, не признает итоги выборов в новых регионах. Для вас лично это — принципиальный момент?

— К сожалению, события последних лет показывают нам, что Запад не принимает позицию людей, права людей на свободу, на волеизъявление, на их самоопределение. И к этому уже привыкли. Мы проводим выборы не для Запада, не для того, чтобы кому-то показать, что мы правы. Мы это делаем для наших избирателей, херсонцев. Они изъявили свою волю во время референдума, они захотели стать частью России. В настоящий момент эти выборы обусловлены необходимостью легализовать законодательную власть РФ на территории Херсонской области.