«Мы не подбираем кандидатов в тиши кабинетов на Кутузовском»

В этом году все муниципалитеты будут освобождены от оплаты за газ, поставляемый на вечные огни. А гражданам, которые после апреля 2021 года подвели за свой счет газ к границам участка, подпадающего под программу социальной газификации, компенсируют затраты. Об этом в интервью «Известиям» рассказал секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. Он также сообщил, что в мае, после подведения итогов предварительного голосования, «Единая Россия» назовет имена руководителей регионов, которых партия поддержит на губернаторских выборах.

«Многие «залеты» разбираются на уровне регионов»

— На последнем съезде «Единой России» вы говорили о необходимости чистки рядов. Это было просто так сказано, или уже создана контрольно-ревизионная комиссия? Может быть, есть какие-то результаты? И чем конкретно вы недовольны?

– Ну, во-первых, я хотел бы воспользоваться случаем и поздравить вас, в вашем лице «Известия», в лице «Известий» — всех работников печатных средств массовой информации, с сегодняшним праздником профессиональным — с Днем российской печати.

Что касается вашего вопроса. Само это определение — «чистка рядов» — сразу вызывает определенные чувства, из нашего исторического наследия. Безусловно, ни о какой чистке рядов речи не идет. И здесь, что называется, не может существовать никакого «плана по валу».

Понятно, что «Единая Россия» — это самая крупная политическая партия в нашей стране. У нас самая разветвленная сеть региональных местных отделений, у нас самое большое представительство и в федеральном парламенте, в котором мы сохранили конституционное большинство, и самое большое представительство в региональных парламентах. Поэтому естественно, что в такой большой семье могут возникать какие-то инциденты с нашими коллегами-однопартийцами.

Именно поэтому несколько лет назад в партии была создана комиссия по этике, которая рассматривает каждый подобный инцидент. Многие вопросы, многие «залеты» разбираются на уровне регионов, и принимаются те или иные решения. Федеральная комиссия по этике в прошлом году рассмотрела, по-моему, порядка 30 таких случаев. Лишь по половине из них наши коллеги были исключены из партии. Но это делается не для чистки. И, на самом деле, я бы предложил вообще этот термин из оборота исключить.

Мы не подбираем кандидатов в тиши кабинетов на Кутузовском Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Для нас важно, чтобы человек, который облечен властью, который получил депутатский мандат, соответствовал моральным, этическим критериям. Потому что есть запрос на справедливость. Этот запрос есть в обществе, этот запрос есть у людей, этот запрос есть у нас, внутри партии.

— Вам обо всех ЧП докладывают?

— Я воспользовался термином «залет». Если это серьезный, федеральный залет — естественно, я его вижу не просто в мониторинге, а идет прямой доклад. К сожалению, у нас такие истории были. В конце 2021-го года наш коллега, глава муниципалитета, позволил себе устроить празднование в те дни, когда был объявлен траур по погибшим шахтерам. Вы помните эту историю?

— Помним.

— Ну это просто за гранью добра и зла находится, за гранью каких-то человеческих принципов, морали, понимания ситуации. Естественно, он был исключен из партии. И это инцидент федерального уровня.

— В этом году будут переизбраны 14 губернаторов. Большинство, если даже не все из них являются членами «Единой России». Но ситуация у каждого разная. Где-то позиции партии ослаблены, где-то есть проблемы. Вы, несмотря ни на что, будете поддерживать их, или будете предлагать другие кандидатуры?

— Я бы не концентрировался исключительно на губернаторских кампаниях. В целом, единый день голосования, который предстоит нам в 2022 году, включает в себя пока 14 кампаний по выборам губернаторов, будет избираться 11 городских дум, шесть законодательных собраний субъектов.

Мы не подбираем кандидатов в тиши партийных кабинетов, под сукном заполняя какие-то списки, и так далее. Единственная политическая сила в стране, которая открыто подбирает своих кандидатов – это «Единая Россия». Мы первыми ввели процедуру предварительного голосования. Она проводится каждый электоральный цикл.

Мы не подбираем кандидатов в тиши кабинетов на Кутузовском Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Это позволяет нам подобрать наиболее сильных, наиболее готовых, не только к избирательной кампании людей, но и тех, кто потом будет достойно представлять нашу партию на том или ином уровне представительства. Губернатор, мэр областного центра, депутат регионального парламента, депутат Государственной Думы — все они проходят через процедуру предварительного отбора.

Определять, кого партия будет поддерживать, мы будем после того, как пройдет предварительный отбор на уровне региональных партийных организаций. Сегодня у нас середина января. Все внутренние процедурные моменты, связанные с запуском процедуры предварительного голосования стартуют с начала марта. И в мае, подведя итоги, мы сможем сказать, кого из этих 14 претендентов «Единая Россия» будет поддерживать.

— То, что они члены «Единой России», не означает для них приоритет в поддержке?

— Ну, во-первых, они не все члены «Единой России». Во-вторых, не все из них действующие губернаторы. Часть из них — временно исполняющие обязанности губернаторов. То есть, люди, которые только пришли на эти позиции.

Часть из них действительно является секретарями региональных отделений, и здесь безусловная поддержка нашему региональному руководителю будет оказана. Но всё решит вот этот предварительный отбор.

«Каждый отказ будет проверен»

— В среду президент провел совещание по газификации. Он постоянно напоминает, что это инициатива «Единой России». Но мы знаем, что в регионах время от времени возникают ситуации, когда людям отказывают в бесплатном подключении к сетям. Есть ли у «Единой России» какие-то рычаги, чтобы исправить ситуацию? Это ведь не единичные случаи.

— Вы сказали, что это инициатива «Единой России», поддержанная президентом. Отчасти вы правы. Но я бы добавил, что это инициатива граждан, которую услышала «Единая Россия», в ходе тех встреч, которые мы проводили. Более 2,5 миллионов конкретных предметных наказов мы собрались именно от людей. То есть программа не писалась в тиши партийных кабинетов на Кутузовском. Так вот, если говорить про наиболее повторяющиеся вопросы, вопрос социальной справедливости в части социальной газификации был в «десятке».

Мы не подбираем кандидатов в тиши кабинетов на Кутузовском Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Потенциал социальной газификации порядка 2,5 миллионов домовладений. Из этих двух с половиной миллионов половина, ровно половина, находится на удалении от существующей газовой трубы. А еще хуже ситуация, которая у нас есть, когда одна сторона улицы поселка газифицирована. А соседи, которые живут на другой стороне, топят дровами. Вопрос справедливости. Люди, естественно, задавали эти вопросы. Мы их аккумулировали, обсудили на сходах граждан и сформировали это как предложение в программу. Обратились к президенту. И президент это предложение поддержал. Соответственно, все 2,5 миллиона домовладений потенциально подпадают под эту программу.

Теперь давайте разберемся с отказами, о которых вы сказали. Более 500 тыс. заявок из этих 2,5 млн уже подано гражданами. Из них одобрено 400 тыс. То есть 100 с лишним тысяч – это отказы. Вот про отказы мы говорили на совещании у президента. Каждый такой отказ должен быть аргументирован, проверен. И только «Единая Россия» сможет обеспечить эту проверку. Потому что у нас и региональные отделения, и местные отделения, и «первички» на местах. И за каждым населенным пунктом у нас закреплен депутат. Поэтому каждый отказ будет проверен.

Если это был необоснованный отказ местной администрации или руководства регионального отделения «Газпрома», будем разбираться. У нас нет никаких сомнений, что при таком темпе до конца 2022 года газ будет подведен к границе земельного участка бесплатно.

Второй вопрос, который тоже обсуждали в ходе совещания с президентом, это стоимость оборудования, которое гражданин должен приобрести, и стоимость разводки от забора до самого дома.

Мы договорились с «Газпромом», что минимально необходимый набор оборудования, который в себя включает газовую плиту, счетчик, газоанализатор, котел, будет стандартизирован. В среднем по стране это должна быть сумма единая для всех регионов. Верхняя планка, которая на сегодняшний день существует, 94 тыс. рублей. Но вот эти 94 тыс. для некоторых категорий наших граждан все равно неподъемные.

Мы не подбираем кандидатов в тиши кабинетов на Кутузовском Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Неподъемные для многих.

— Поэтому мы договорились с региональными администрациями через наши фракции в региональных парламентах — в 63 субъектах уже такие решения приняты — о субсидировании. Где-то это сертификаты, где-то компенсация понесенных затрат для отдельных категорий граждан — многодетных семей, для одиноко проживающих пенсионеров, для ветеранов Великой Отечественной войны и так далее. В каждом регионе перечень индивидуален. Третий момент, о котором люди говорят. Программа была объявлена президентом 21-го апреля. А нормативку всю под эту программу мы подготовили вместе с правительством и вместе с «Газпромом» в конце августа — в начале сентября. Но с апреля по конец августа многие семьи продолжали подводить газ до границы земельного участка за свой счет. Им всем компенсируют затраты. Эта инициатива «Единой России» была поддержана правительством и руководством ПАО «Газпром».

«Отчеты будут ежегодными»

— Что еще обсуждали на совещании по газификации у президента?

— Тема вечных огней. К сожалению, мы были свидетелями того, что и в 2021-м, и в 2020-м, и в предыдущие годы из-за неоплаты или просрочки вечные огни гасли. У нас 80% вечных огней снабжаются ПАО «Газпром». И 20% — независимыми поставщиками газа. 12 января было озвучено предложение «Единой России» об обнулении ставки по газу, поставляемому для вечных огней. Президент эту инициативу поддержал. И муниципалитеты будут освобождены от оплаты за газ, поставляемый на вечные огни. Это произойдет уже в этом году.

— В прошлом году был принят закон об отмене техосмотра, инициированный «Единой Россией». А каких «народных» законопроектов можно ожидать в 2022 году?

— На самом деле, всё это находится в основе народной программы, с которой мы шли на выборы. Ее можно условно разделить на две составляющие. Первое — это законотворческие инициативы, которые мы должны реализовать в течение пятилетнего срока. И второй блок — это хозяйственная повестка. Выделить «топ-5», «топ-10» из этих разделов будет неправильно. Потому что программа писалась людьми — 2,5 миллиона обращений.

На последнем съезде было принято решение — если раньше партия отчитывалась о выполнении программы, с которой она идет на выборы, по истечении срока полномочий, перед стартом очередной избирательной кампании, то сейчас эти отчеты будут ежегодными.

Мы не подбираем кандидатов в тиши кабинетов на Кутузовском Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Отмена техосмотра, значит, ремонт и модернизация сельских отделений Почты России, закупка школьных автобусов, обновление парка карет скорой медицинской помощи, строительство новых школ... Вот что из этого можно вытащить в приоритетное, а что из этого можно как бы второстепенным обозначить? Я думаю, ничего. Потому что это касается качества жизни человека. И качество жизни не должно отличаться от того, где человек живет — в границах Центрального Федерального Округа, или в границах Дальневосточного Федерального Округа. Поэтому я бы вот такие приоритеты не расставлял.