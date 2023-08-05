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В МИД РФ заявили о цели открытия посольств в Африке

Захарова: РФ планирует обеспечить максимальную представленность в Африке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия планирует обеспечить максимальную представленность в Африке. Об этом 5 августа заявила «РИА Новости» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы открытия посольств на континенте.

По ее словам, президент России Владимир Путин в условиях увеличения внимания страны к Африке поставил «задачу по наращиванию дипломатического присутствия на континенте», что подразумевает под собой открытие новых посольств и загранучреждений в Африке, а также увеличение числа сотрудников в уже имеющихся диппредставительствах.

«Процесс идет, в планах — обеспечить максимальную представленность России в Африке», — подчеркнула Захарова.

О дальнейших планах по открытию и работе российских посольств в Африке в МИДе сообщат позднее, после достижения соответствующих договоренностей и принятия окончательных решений с правительствами африканских стран, добавила она.

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29 июля президент России Владимир Путин на встрече с президентом переходного периода Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре сказал, что Российская Федерация откроет посольство в Буркина-Фасо, которое было закрыто в 1992 году. Путин также отметил, что стороны готовы совместно работать по развитию торгово-экономического сотрудничества.

Накануне замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что в настоящее время практически всё готово для открытия посольств в Экваториальной Гвинее и в Буркина-Фасо.

28 июля сообщалось, что посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров рассказал, что Россия планирует открыть посольства еще в около 10 странах Африки. Он уточнил, что в 1990-е годы произошел серьезный спад отношений между Москвой и африканскими странами, однако сейчас происходит их восстановление.

В этот же день президент РФ отметил, что Африка становится новым центром силы, а роль континента растет в геометрической прогрессии. В пример он привел кризис на Украине, в урегулировании которого страны континента принимают непосредственное участие. Африканский континент, по словам российского лидера, готов помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны его первоочередных интересов.

В марте сообщалось, что Россия ведет активную работу над открытием посольства в Буркина-Фасо. Оно было закрыто в 1992 году из-за недостаточного финансирования. Позднее, в 1996 году, было закрыто посольство Буркина-Фасо в Москве.

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка прошел 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятии обсуждалось сотрудничество РФ и африканских стран на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности.

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