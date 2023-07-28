МИД РФ сообщил об открытии посольств в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо
Россия в ближайшее время откроет посольства в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо, заявил 28 июля замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
«Сейчас практически всё готово для открытия посольств в Экваториальной Гвинее и в Буркина-Фасо», — сказал он в интервью ТАСС.
По словам Богданова, Россия планирует вновь открыть также генконсульство в Бенгази в Ливии, которое было закрыто в 1992 году.
Москва также работает над тем, чтобы открыть диппредставительство в Южном Судане, отметил он.
«Когда появится возможность, мы сделаем все необходимое, чтобы и в Южном Судане открыть наше дипломатическое представительство», — поделился замминистра.
В этот день президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка, который проходит в Санкт-Петербурге, заявил о возобновлении работы посольства России в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее.
Накануне посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров сообщил, что Россия планирует открыть посольства еще в около 10 странах Африки.
В марте сообщалось, что Россия ведет активную работу над открытием посольства в Буркина-Фасо. Оно было закрыто в 1992 году из-за недостаточного финансирования. Позднее, в 1996 году, было закрыто посольство Буркина-Фасо в Москве.