«Открытие посольства Коморских Островов в РФ укрепит наши отношения»

Союз Коморских Островов готовится к открытию своего посольства в России . Об этом в интервью «Известиям» рассказал министр почты, телекоммуникаций и цифровой экономики государства Суеф Камалидини. По его словам, это выведет отношения между нашими странами на качественно новый уровен ь. Кроме того, африканский политик считает необходимым открыть на Коморских Островах центры русской культуры , где местные жители могли бы изучать наш язык.

«Это большая честь принимать участие в саммите»

— Что делегация Коморских Островов уже успела обсудить на саммите с российской стороной?

— Сперва хотел бы сказать, что это большая честь — быть в Санкт-Петербурге , в России, и принимать участие в саммите. Это мой первый визит сюда. У вас нам очень, прямо скажем, тепло, но я, конечно, говорю не о погоде, а о взаимоотношениях и приеме . Российская сторона очень тепло приняла нас у себя в гостях. Я очень восхищен этим.

Мы уже обсудили с представителями Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ несколько направлений сотрудничества. В целом этот саммит — очень продуктивный формат работы, потому что все африканские страны имеют возможность пообщаться с представителями российской стороны по приоритетным для каждого из них сферам сотрудничества . Нас преимущественно интересует развитие информационно-коммуникационных технологий.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— Какие направления в образовательной сфере вы планируете развивать с Москвой?

— Говоря об образовании, мы должны совершенствовать нашу работу в целях снижения языкового барьера между странами. Коморские Острова — это одна из немногих африканских стран, где говорят и на арабском, и на французском, и на английском. Но, конечно, нам стоит предпринимать усилия для того, чтобы популяризировать и русский язык . Поэтому было бы здорово, если бы получилось открыть школы или курсы изучения русского языка.

— Каков туристический потенциал вашей страны? Ждут ли там российских туристов?

— Коморские Острова — это очень маленький, но очень красивый остров. С красивыми пляжами. Главная проблема в том, что мы очень далеко от Москвы. Но тем не менее туристы из многих стран, таких как Япония и Китай, приезжают к нам. Что необходимо сегодня сделать? Первое — это наладить комфортное транспортное сообщение между странами, а второе — снижать языковой барьер. Дело в том, что ваше посольство, которое работает и с нами, располагается на Мадагаскаре. Да, оно взаимодействует с Коморскими Островами, но непосредственного и регулярного контакта у нас нет. Поэтому было бы здорово открыть небольшие центры на нашем острове, которые позволили бы жителям Коморских Островов учить русский язык. Я вот уже учу ваш язык со вчерашнего дня .

Фото: flickr.com/H. Thato Motalaote

— И как успехи? Какие слова выучили?

— Пока обычный набор: «Добрый день» и «Хорошо».

«Все африканские страны с особым интересом относятся к российским информационным технологиям»

— Какие еще темы удалось обсудить представителям делегации?

— Многие. Мы здесь большой делегацией, во главе с президентом Союза Коморских Островов, председателем Африканского союза Азали Ассумани. И наши стороны затронули большое количество тем. В частности — открытие посольства Коморских Островов в РФ. Это сильно укрепит наши отношения и поднимет их на качественно новый уровень .

Флаг Коморских Островов Фото: REUTERS/Edgard Garrido

— Когда можно ждать открытия?

— Этот вопрос (открытия посольства. — «Известия») мы уже обсудили, осталось уладить все юридические вопросы.

— Возможно, готовятся и новые соглашения?