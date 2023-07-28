РФ заявила о планах открыть посольства еще в примерно 10 странах Африки

Россия планирует открыть посольства еще в около 10 странах Африки. Но на первом этапе речь идет о двух государствах. Об этом в интервью «Известиям» сказал посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата «Форума партнерства Россия — Африка» Олег Озеров.

«У нас практически везде открыты посольства, но сегодня нам нужно открыть или даже «переоткрыть» их в некоторых странах, то есть просто открыть заново, потому что они были закрыты, это в районе 10 стран. Мы думаем, что на первом этапе в двух государствах нам удастся открыть [посольства], но сейчас просто не хотел бы об этом говорить, потому что это тоже процесс», — заявил он «Известиям».

При этом Озеров напомнил, что в 90-е годы произошел серьезный спад отношений между Москвой и африканскими странами. По его словам, сейчас происходит их восстановление.

«Констатирую: здесь очень много было выступавших, в том числе на тех панельных сессиях, в которых я участвовал, они говорят о том, что видят желание и готовность России восстановить широкомасштабное сотрудничество с африканским континентом», — добавил он.

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