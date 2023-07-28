Реклама
Прямой эфир
Мир
Армия ДР Конго отразила вторжение войск Руанды
Экономика
Штрафы за сокрытие информации о загрязнении экологии увеличат в пять раз
Спорт
Тактаров рассказал о своем преимуществе в боксе перед Монсоном
Общество
Синоптики спрогнозировали сильный дождь с грозой в Москве 28 июля
Экономика
Более половины жалоб по кредитным страховкам приходится на отказ их вернуть
Политика
Захарова сообщила о переговорах со странами Африки об открытии новых посольств
Мир
Белый дом исключил возможность помилования Байденом сына
Общество
Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Бабенко
Политика
Захарова рассказала о гуманитарной роли России в Африке
Мир
Штаб-квартиру правящей партии разграбили и подожгли после госпереворота в Нигере
Мир
РФ заявила о планах открыть посольства еще в примерно 10 странах Африки
Общество
Россиянам оставят ипотечное жилье при банкротстве
Мир
Politico сообщила о намерениях США поставить Киеву танки Abrams в сентябре

РФ заявила о планах открыть посольства еще в примерно 10 странах Африки

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия планирует открыть посольства еще в около 10 странах Африки. Но на первом этапе речь идет о двух государствах. Об этом в интервью «Известиям» сказал посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата «Форума партнерства Россия — Африка» Олег Озеров.

«Россия имеет большое значение для стран Африки в сфере образования»
Глава МИД Гамбии Мамаду Тангара — о необходимости диалога Москвы и Киева, обучении африканцев в РФ и погоде в Северной столице

«У нас практически везде открыты посольства, но сегодня нам нужно открыть или даже «переоткрыть» их в некоторых странах, то есть просто открыть заново, потому что они были закрыты, это в районе 10 стран. Мы думаем, что на первом этапе в двух государствах нам удастся открыть [посольства], но сейчас просто не хотел бы об этом говорить, потому что это тоже процесс», — заявил он «Известиям».

При этом Озеров напомнил, что в 90-е годы произошел серьезный спад отношений между Москвой и африканскими странами. По его словам, сейчас происходит их восстановление.

«Констатирую: здесь очень много было выступавших, в том числе на тех панельных сессиях, в которых я участвовал, они говорят о том, что видят желание и готовность России восстановить широкомасштабное сотрудничество с африканским континентом», — добавил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Кампания Запада по дискредитации отношений РФ и Африки провалилась»

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023