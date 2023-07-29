Россия откроет закрытое в 1992 году посольство в Буркина-Фасо

Российская Федерация откроет посольство в Буркина-Фасо, которое было закрыто в 1992 году, сказал президент России Владимир Путин на встрече с президентом переходного периода Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре 29 июля.

«Принято решение о возобновлении деятельности российского посольства, закрытого еще в 1992 году. Уверен, что работа посольства придаст дополнительный импульс развитию наших отношений», — подчеркнул российский лидер.

Путин также отметил, что стороны готовы совместно работать по развитию торгово-экономического сотрудничества. По его словам, ведется работа в договорно-правовой сфере, готовятся соответствующие документы в области гражданской авиации, спорта, о взаимном признании образования и квалификации.

Накануне замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что в настоящее время практически всё готово для открытия посольств в Экваториальной Гвинее и в Буркина-Фасо.

28 июля сообщалось, что посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров рассказал, что Россия планирует открыть посольства еще в около 10 странах Африки. Он уточнил, что в 1990-е годы произошел серьезный спад отношений между Москвой и африканскими странами, однако сейчас происходит их восстановление.