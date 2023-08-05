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На Украине оценили ущерб из-за выхода России из зерновой сделки

Ущерб Украины от прекращения зерновой сделки в 2023 году оценили в $2 млрд
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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Украина недополучит $2 млрд валютной выручки в текущем 2023 году ввиду того, что Россия вышла из зерновой сделки. Соответствующий прогноз 4 августа обнародовал директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Владимир Лепушинский на сайте украинского издания «Экономическая правда».

«В этом году валютная выручка будет меньше, по нашим оценкам, на $2 млрд», — приводят его слова журналисты.

Лепушинский также отметил, что решение Москвы повлияет на скорость экспорта зерна, что затруднит поставки. То, что не экспортируется в 2023 году, будет продано в следующем 2024, добавил он.

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2 августа Песков сообщил, что Россия на протяжении долгого времени выполняла обязательства по продовольственному соглашению в одностороннем порядке, поэтому для ее возобновления необходимо снять препятствующие российскому экспорту ограничения, такие как отключение от SWIFT Россельхозбанка.

В тот же день президент России Владимир Путин подтвердил в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом готовность вернуться к черноморской инициативе, если Запад выполнит свои обязательства перед РФ.

Действие соглашений прекратилось 17 июля по инициативе России. Путин заявил, что возвращение Москвы в сделку возможно при условии соблюдения первоначальных требований РФ.

Черноморская инициатива была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Главной задачей сделки было обеспечение нуждающихся стран, включая африканские, продовольствием.

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