Семь автомобилей столкнулись во Владивостоке
Массовое ДТП с участием по меньшей мере семи машин произошло во Владивостоке, есть пострадавшие. Груженый самосвал снес несколько ехавших и припаркованных вдоль дороги автомобилей, сообщает телеканал «Известия». По сообщениям очевидцев, у грузовика отказали тормоза. В результате аварии образовалась многокилометровая пробка.
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