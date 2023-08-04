В Запорожской области задержан планировавший теракт гражданин Украины

В Запорожской области спецслужбы и правоохранители предотвратили серию терактов. Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Правоохранители задержали гражданина Украины, планировавшего совершить теракт в отношении сотрудника администрации Запорожской области с применением самодельного взрывного устройства.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, задержанного координировали и снабжали взрывчатыми веществами сотрудники Главного управления разведки министерства обороны Украины.

Сам мужчина признался, что кураторы заранее сообщили ему и о следующих целях — высокопоставленных сотрудниках правоохранительных органов региона.

В ходе обысков в доме подозреваемого также обнаружили схрон с взрывчатыми веществами и компонентами для изготовления самодельного взрывного устройства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Покушение к совершению террористического акта»). Проводятся следственные мероприятия.

Ранее, 2 августа, в Краснодарском крае сотрудники ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в подготовке взрыва одного из зданий правоохранительных структур в Армавире.

Уточнялось, что он собрал взрывное устройство и хранил его у себя дома. Против фигуранта возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту»).