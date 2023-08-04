В Кремле отказались на слово верить гарантиям США по зерновой сделке

Москва не верит заявлениям Вашингтона о готовности США содействовать российскому экспорту, если РФ вернется в зерновую сделку. Об этом заявил в пятницу, 4 августа, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«На слово — нет», — ответил Песков «РИА Новости» на соответствующий вопрос о доверии к словам Вашингтона.

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон якобы готов сделать «всё, что необходимо» для содействия экспорта продовольствия, в том числе из России, если Москва вернется в зерновую сделку.

2 августа Песков заявил, что Россия на протяжении долгого времени выполняла обязательства по зерновой сделке в одностороннем порядке, поэтому для ее возобновления необходимо снять препятствующие российскому экспорту ограничения, такие как отключение от SWIFT Россельхозбанка.

Тогда же президент России Владимир Путин подтвердил в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом готовность вернуться к зерновой сделке, если Запад выполнит свои обязательства перед РФ.

1 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возложила ответственность за невыполнение российской части сделки на Вашингтон.

Действие соглашений прекратилось 17 июля по инициативе России. Путин заявил, что возвращение Москвы в сделку возможно при условии соблюдения первоначальных требований РФ.

Черноморская сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Главной задачей сделки было обеспечение нуждающихся стран, включая африканские, продовольствием.