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Блинкен заявил о помощи экспорту зерна при возвращении РФ в зерновую сделку

Блинкен: США сделают всё необходимое для обеспечения экспорта продовольствия из РФ
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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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США продолжат содействовать экспорту продовольствия, в том числе из России, если она вернется в зерновую сделку. Об этом 3 августа сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

«Так что в случае возвращения (России. — Ред.) к договоренности, конечно, мы продолжим делать всё, что необходимо, для обеспечения того, чтобы все, включая Россию, могли экспортировать свое продовольствие безопасно и свободно», — подчеркнул Блинкен на брифинге, который транслировался на сайте Госдепа США.

Он в очередной раз отметил, что санкции США якобы с первого дня не касались продовольственных продуктов из России. По словам Блинкена, Соединенные Штаты делали шаги, чтобы решить проблемы с доставкой и страхованием во время действия черноморской инициативы. В числе прочего американские представители писали письма в банки для обеспечения процесса трансакций.

Обещанное на три года: меморандум по зерну между Россией и ООН сохраняется
При этом Москву по-прежнему призывают вернуться в черноморскую инициативу

В этот день глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обвинил Россию в попытке сделать страны зависимыми с помощью предложения дешевого зерна. По его словам, это нужно, «чтобы создать новые зависимости, усугубляя экономическую уязвимость и глобальную продовольственную нестабильность». При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения Борреля в адрес России не соответствующими действительности, подчеркнув при этом, что Москва выполняет свои обязательства. По мнению Пескова, Россия могла бы удовлетворить спрос на зерно на мировом рынке, но этому мешают незаконные санкции.

При этом 1 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возложила ответственность за невыполнение российской части сделки на Вашингтон, комментируя слова представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд, которая сообщила, что договоренность не работает после решения Москвы приостановить участие в черноморской инициативе.

Черноморская сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Главной задачей сделки было обеспечение нуждающихся стран, включая африканские, продовольствием.

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