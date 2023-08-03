В Грузии оползень сошел на отель. Об этом 3 августа сообщает сайт грузинского информационного агентства Ambebi со ссылкой на МВД страны.

«В центр по управлению общественной безопасности 112 поступило не одно сообщение в связи с оползнем, который сошел [рядом] с гостиницей «Сансет Шови», расположенной в Шови. <...> Все соответствующие ведомства уже проинформированы о случившемся, на месте мобилизована соответствующая техника», — передают сообщение МВД страны журналисты.

Как сообщают грузинские СМИ, в результате в гостинице «Сансет Шови» оказались заблокированными 16 человек. Сейчас проводится операция по спасению людей. К этому моменту о летальных исходах в результате происшествия не сообщается.

Ранее, 18 июля, на деревню Наранхаль, расположенную в центральной части Колумбии сошел оползень. К смещению горных пород привели ливни. В результате оползня погибли 29 человек.