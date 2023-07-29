В Колумбии в результате оползня погибли 29 человек

Колумбийские спасатели нашли тело последнего человека, который числился пропавшим без вести после схода оползня. Об этом сообщил в пятницу, 28 июля, представитель пожарной службы департамента Кундинамарка Альваро Фарфан в своем Twitter-аккаунте.

«Сообщаем, что в результате совместной работы спасательных служб было обнаружено тело в реке Гайюрибе. Таким образом, общее число обнаруженных тел достигло 29», — говорится в сообщении.

Оползень сошел ночью, 18 июля, на деревню Наранхаль, расположенную в центральной части Колумбии. К смещению горных пород привели ливни.

Ранее, 13 июля, в горах в индийском штате Химачал-Прадеш, в котором произошли наводнения из-за продолжающихся несколько дней подряд ливней, оказались заблокированы 15 российских туристов. Полиция штата сообщала, что застрявших туристов начали эвакуировать. Известно, что в результате мощных дождей погибли 145 человек.