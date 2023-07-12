В Индии 15 туристов из РФ заблокированы в горах из-за наводнений

В горах в индийском штате Химачал-Прадеш, в котором произошли наводнения из-за ливней в последние пять дней, оказались заблокированы 15 российских туристов. Об этом 12 июля сообщило агентство ANI.

«Мы получили информацию от российского посольства, что 15 российских туристов заблокированы в населенном пункте Касол. Мы пытаемся установить с ними контакт», — сказала начальник полиции штата Сатвант Атвал Триведи.



Полиция штата сообщила, что застрявших туристов из России начали эвакуировать. В данный момент они находятся в безопасности.

Не менее 41 человека погибли на севере Индии в наводнениях в результате мощных дождей, продолжающихся пять дней подряд. Наиболее трудная ситуация сложилась в предгорьях Гималаев, где ливни вызвали оползни. Там местные реки вышли из берегов и подтопили многие населенные пункты.



В горных районах северных штатов также нарушено движение автотранспорта из-за размыва и подтопления дорог, в результате в горах оказались заблокированы сотни туристов.