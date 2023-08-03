Американист назвал последствия госпереворота в Нигере для США

Выход Нигера из-под зависимости Франции будет угрожать позициям всего Запада на африканском континенте. Об этом 3 августа «Известиям» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Так он отреагировал на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон будет добиваться возвращения власти законному правительству Нигера.

«Для Запада Нигер играет довольно важную роль, все-таки страна, если не ошибаюсь, является шестым экспортером всего урана в мире. Он в основном, конечно, поступает во Францию, но я думаю, что часть урана может поступать и в США. В целом дестабилизация рынка урана, которая может последовать за военным переворотом, вызывает много обеспокоенности у западных политиков», — сказал Дудаков.

По его словам, ситуация в Нигере в первую очередь «жизненно важна» для Франции, так как это «последний бастион ее колониального проекта в Африке». Однако если Францию «выбьют» из Нигера, это будет угрожать позициям всего Запада на африканском континенте.

«Американцы отлично понимают, что они и так проигрывают борьбу за Африку и Китаю, и России. И это будет, конечно, для них очень болезненное поражение. Плюс я думаю, что есть опасения у Америки, что РФ может переключиться на расширение своего присутствия и влияния в странах Африки, которые тесно связаны с США в политическом и военном планах. Например, Нигерия», — сказал эксперт.

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. На следующий день они заявили, что Базум смещен, а границы страны закрыты. В стране ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день мятежники заявили о приостановке работы всех учреждений республики.

31 июля в Ниамее митингующие вышли к зданию посольства Франции. Они скандировали антифранцузские лозунги и требовали закрытия иностранных военных баз, которые находятся в Нигере. В тот же день военные в Нигере, сместившие президента, объявили о прекращении поставок золота и урана во Францию.

2 августа африканист Андрей Есипов в беседе с «Известиями» отметил, что в Нигере наблюдалась усталость от контроля со стороны Франции, это могло стать одной из причин государственного переворота.