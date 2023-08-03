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Путин призвал создать систему повышения производительности труда в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин 3 августа в ходе встречи с главой Минпромторга Денисом Мантуровым призвал создать систему повышения производительности труда в стране.

По словам главы государства, правительство предпринимает попытки по созданию такой системы.

«То, что делает правительство на своем уровне, должно транслироваться на уровне конкретного производства, нужно внедрять это на конкретных предприятиях», — заявил он.

Так, в I квартале 2023 года рост производства показал 1,2%, а во II квартале он сохранился на уровне 1%. Путин подчеркнул, что в годовом измерении он может составить 12%.

«Надо постараться это сделать», — отметил российский лидер.

Президент обратил внимание на то, что наилучшие показатели в стране показывает производство компьютеров, электрической и оптической продукции — 30,4%. На втором месте — выпуск готовой металлургической продукции с показателем 20,7%.

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Ранее, 23 июня, сообщалось, что в стране стремительно увеличивается спрос на труд, причем быстрее всего растет спрос на работников промышленно-производственного сектора.

Вместе с тем 20 июля гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что в России ожидается повышение зарплат. По его словам, это связано с ростом цен на рынке и дефицитом рабочей силы в ряде отраслей.

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