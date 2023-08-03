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Польский журналист упрекнул Варшаву за унижения перед Киевом

Журналист Важеха назвал Польшу лоховской после вызова посла в МИД Украины
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Власти Польши унижаются перед Украиной, превращая страну «в лоха». Об этом написал польский публицист и обозреватель Лукаш Важеха в своем Twitter-аккаунте 1 августа. Таким образом он прокомментировал вызов польского посла в МИД Украины.

Как считает журналист, после этого отношения между странами вступили в новую фазу. По его словам, у Варшавы было множество причин поступить точно так же, однако она неоднократно закрывала глаза на действия Киева.

«Не знаю, существует ли в мире более лоховская страна, чем Польша», — написал Важеха.

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Ранее, 1 августа, посол Варшавы в Киеве Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева. Министр заявил в интервью польским журналистам, что Украина получила огромную поддержку от Польши и что Киеву стоило бы начать ценить ту роль, которую польская сторона сыграла для него за последние месяцы и годы.

На следующий день, 2 августа, замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский отметил, что отношения Киева и Варшавы «не самые хорошие» из-за высказываний представителей украинских властей. Яблоньский указал также и на то, что в отношениях двух стран существует ряд вопросов, по которым не достигнуто взаимопонимания.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала вызов посла Польши в МИД Украины. По ее словам, Киев не отдает себе отчет в том, что помощь Варшавы может обернуться захватом Польшей западных земель Украины. Захарова сравнила Польшу и Украину с волком и овцой, заявив, что травоядное не может догадаться, что пойдет на ужин волку.

Кроме того, 2 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что противоречия в отношениях между Польшей и Украиной будут расти в будущем.

В тот же день генеральный секретарь правящей партии «Право и справедливость», депутат сейма Кшиштоф Соболевский заявил, что вызов посла Польши в МИД Украины является «игрой с огнем».

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский сообщил, что отношения Варшавы и Киева ухудшились на фоне высказываний представителей украинских властей.

До этого, 20 июля, сербская газета Politika отметила, что постоянные агрессивные требования президента Украины Владимира Зеленского и его неблагодарность западным покровителям за помощь приведут не только к тому, что его вынудят договариваться с РФ, но и найдут более сговорчивую и благодарную замену.

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