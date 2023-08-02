В Керченском проливе ограничено движение судов и летательных аппаратов. Об этом сообщили 2 августа в Минобороны РФ.

«Плавание всех судов и плавсредств, средств передвижения под водой, постановка на якорь, приводнение и полеты летательных аппаратов, нахождение людей в воде и другая деятельность запрещены в районе ограниченном береговой чертой», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

В министерстве отметили, что под исключение попадают суда, которые идут в светлое время суток по фарватерам и рекомендованным путям через пролив транзитом или в его порты.

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