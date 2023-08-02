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Киев ночью попытался атаковать беспилотным катером корабль ВМФ России

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Киев в ночь на 2 августа попытался атаковать морским беспилотным катером корабль ВМФ России, сопровождавший гражданский морской транспорт в Черном море. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Сегодня ночью киевским режимом предпринята очередная попытка атаковать морским беспилотным катером корабль Военно-морского Флота России, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря», — сказал Конашенков на брифинге.

Он добавил, что благодаря профессиональным действиями экипажа российского корабля катер был своевременно обнаружен и ликвидирован.

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Днем ранее в Минобороны сообщили о попытке киевского режима с применением трех полупогружных безэкипажных катеров атаковать российские гражданские транспортные суда в юго-западной части Черного моря. Военные корабли, сопровождавшие судна, обнаружили катера и обезвредили их.

Тогда же три катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать патрульные корабли Черноморского флота (ЧФ) «Сергей Котов» и «Василий Быков». Атака оказалась безуспешной, украинские катера были уничтожены огнем вышеуказанных кораблей.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Глава государства Владимир Путин объявил о начале ее проведения 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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