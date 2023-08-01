Минобороны РФ: ВСУ ночью попытались атаковать корабли Черноморского флота

Три безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать патрульные корабли Черноморского флота (ЧФ) «Сергей Котов» и «Василий Быков», успеха они не достигли. Об этом 1 августа сообщили в российском Минобороны.

Украинские катера уничтожены огнем штатного вооружения вышеуказанных кораблей.

Российские патрульные корабли выполняли задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя, добавили в Минобороны.

После отражения атаки корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» продолжают выполнять задачи.

Ранее, в конце июля, в Минобороны сообщали, что «Сергей Котов» штатным оружием уничтожил два безэкипажных катера. Аппараты были ликвидированы на дистанции 1000 и 800 м.

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