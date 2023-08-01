МО РФ заявило о безуспешной попытке ВСУ атаковать два корабля ЧФ

Три безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) безуспешно попытались атаковать патрульные корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков», сообщили 1 августа в Минобороны РФ.

Уточняется, что «Сергей Котов» и «Василий Быков» выполняли задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя. Украинские катера были уничтожены огнем из штатного оружия кораблей.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что «корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота продолжают выполнять поставленные задачи».

Ранее, 25 июля, в Минобороны сообщали, что патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» штатным оружием уничтожил два безэкипажных катера. В ходе отражения атаки оба дистанционно-управляемых катера ВСУ были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1000 и 800 м. Пострадавших в результате безуспешной попытки атаки противника не было.

До этого, 11 июня, ВСУ была предпринята попытка атаки на корабль «Приазовье» Черноморского флота. Российские военные прицельным огнем поразили шесть морских быстроходных безэкипажных катеров Украины.

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