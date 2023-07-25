Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать корабль ЧФ «Сергей Котов»

Патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» штатным оружием уничтожил два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся его атаковать. Об этом 25 июля сообщили в Минобороны России.

«Сегодня ночью ВСУ осуществлена безуспешная попытка атаковать двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны уточнили, что корабль выполнял задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря (370 км юго-западнее Севастополя).

В ходе отражения атаки оба дистанционно-управляемых катера ВСУ были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1000 и 800 м. Пострадавших в результате безуспешной попытки атаки противника нет. Патрульный корабль продолжает выполнение поставленных задач.

Ранее, 19 июля, «Сергей Котов» обнаружил дрейфующую украинскую мину северо-восточнее пролива Босфор в Черном море. Как сообщили в Минобороны, ее уничтожил вертолет Ка-27.

До этого, 11 июня, ВСУ была предпринята попытка атаки на корабль «Приазовье» Черноморского флота. Российские военные прицельным огнем поразили шесть морских быстроходных безэкипажных катеров Украины.

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