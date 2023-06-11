Минобороны РФ показало видео отражения атаки ВСУ на корабль «Приазовье»

Минобороны России показало видео отражения безуспешной атаки украинских беспилотных катеров на корабль «Приазовье» Черноморского флота (ЧФ), который выполняет задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря.

Шесть морских быстроходных безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались совершить атаку в ночь на 11 июня. На опубликованных кадрах видно, как российские военные прицельным огнем поражают беспилотники, после чего раздаются взрывы и аппараты разлетаются на части.

Ранее в воскресенье в Минобороны сообщали, что в ходе отражения атаки все катера были уничтожены огнем из штатного вооружения «Приазовья» в 300 км юго-восточнее Севастополя.

При этом, как отметил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, разведку в воздушном пространстве над Черным морем, как и в ходе предыдущих атак, вел стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk Военно-воздушных сил (ВВС) США.

В результате атаки никто не пострадал. Экипаж корабля продолжил выполнение поставленных задач.

Ранее, 24 мая, Вооруженные силы России (ВС РФ) отразили атаку трех беспилотных быстроходных катеров ВСУ на корабль «Иван Хурс» Черноморского флота.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.