Вооруженные силы России (ВС РФ) отразили атаку украинских войск на корабль «Иван Хурс» Черноморского флота. Об этом в четверг, 24 мая, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Сегодня в 5:30 Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль «Иван Хурс» Черноморского флота», — сказал он в ходе брифинга.

Отмечается, что судно обеспечивает безопасность функционирования газовых трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турции.

По словам Конашенкова, российский корабль в 140 км северо-восточнее пролива Босфор уничтожил своим огнем все катера украинских войск. Судно «Иван Хурс» продолжает выполнять поставленные задачи, добавил он.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что ВС РФ осуществляет защиту таких объектов, как «Турецкий поток» и «Голубой поток», после террористического акта 26 сентября 2022 года на «Северном потоке – 1» и «Северном потоке – 2».

Утечки на этих газопроводах были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

В Москве произошедшее назвали актом международного терроризма, а также указали, что не считают объективным проведение расследования инцидента на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» без участия специалистов из России.

22 мая глава Федеральной разведывательной службы (BND) Германии Бруно Каль заявил, что на данный момент ни одна спецслужба не может однозначно назвать виновных в подрыве газопроводов.

В тот же день посол РФ в Берлине Сергей Нечаев сказал, что Германия по-прежнему не спешит предавать огласке данные расследования взрывов на «‎Северных потоках»‎ и игнорирует запросы Москвы. По его словам, создается впечатление, «что в ФРГ больше заинтересованы в сокрытии неудобных фактов», нежели в том, чтобы расследовать инцидент.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.