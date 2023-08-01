МО РФ заявило о попытке Киева атаковать российские гражданские суда в Черном море

Минобороны РФ 1 августа сообщило, что Киев попытался атаковать российские гражданские транспортные суда в юго-западной части Черного моря.



«Сегодня ночью киевский режим осуществил попытку террористической атаки с применением трех полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря», — сказано в сообщении.



Военные корабли, сопровождавшие судна, обнаружили катера и обезвредили их.

В этот день Минобороны также сообщило, что три катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать патрульные корабли Черноморского флота (ЧФ) «Сергей Котов» и «Василий Быков». Атака оказалась безуспешной, украинские катера были уничтожены огнем вышеуказанных кораблей.



Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.