СМИ сообщили о сожжении государственного флага Франции на протесте в Сенегале
В сенегальской столице Дакар протестующие против заключения под стражу лидера оппозиции Сенегала Усмана Сонко сожгли государственный флаг Франции. Об этом сообщил портал Agenzia Nova.
Портал опубликовал видеозапись, на которой неизвестные сжигают над горящими покрышками французский флаг. Видео озаглавлено «Сенегал: протестующие жгут французские флаги».
Уточняется, что указанные события произошли 31 июля. Авторы материала отметили, что «после переворота в Нигере, санкционировавшего отставку профранцузского президента Мохаммеда Базума, есть вероятность, что западноафриканская страна может стать одной из следующих».
26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. На следующий день они заявили, что Базум смещен, а границы страны закрыты. В стране ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день мятежники заявили о приостановке работы всех учреждений республики.
После этого глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что Европа не будет признавать смену власти в результате мятежа. 1 августа он сообщил, что Европейский союз принял решение эвакуировать из Нигера граждан стран, входящих в объединение. Кроме того, об эвакуации своих граждан из Нигера заявили МИД Франции и Италии.
Решения об эвакуации были приняты после того, как в Ниамее митингующие вышли к зданию посольства Франции. Они скандировали антифранцузские лозунги и требовали закрытия иностранных военных баз, которые находятся в Нигере.