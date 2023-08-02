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Минздрав РФ опроверг заявления, что некоторые виды медпомощи станут платными

Минздрав РФ: все виды медицинской помощи в РФ останутся бесплатными
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Минздрав России опроверг информацию, распространяемую некоторыми СМИ, о том, что ряд медицинских услуг станет платным. Как сообщил 2 августа помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, все виды медицинской помощи и лекарственное обеспечение в стационарах останутся бесплатными в рамках программы ОМС.

Ранее ряд СМИ распространили информацию, якобы с 1 сентября ряд медицинских услуг станет платным, в том числе и неотложная медпомощь.

«Информация о том, что медицинская помощь станет платной, не соответствует действительности и является не более чем неквалифицированной оценкой содержания нормативного акта, распространенной рядом СМИ. Все виды медицинской помощи — в том числе экстренная, неотложная, а также плановая, оказываемая в стационаре или амбулаторно, а также лекарственное обеспечение в стационарах будут и дальше оказываться бесплатно в рамках программы государственных гарантий», — заявил Кузнецов.

Он отметил, что вся необходимая медицинская помощь оказывается бесплатно гражданам РФ по полису ОМС.

«Призываем средства массовой информации внимательно проверять информацию по столь чувствительной тематике до ее распространения», — добавил Кузнецов.

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