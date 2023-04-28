Россияне с 1 июля смогут обращаться к психологам в поликлиниках

С 1 июля у россиян появится возможность обращаться к психологам в поликлиниках, в том числе это смогут сделать участники специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Об этом сообщил 28 апреля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отвечая на вопрос о психологической поддержке для участников СВО.

«Для этого порядок принят, проводят тестирование. У нас по новому порядку создаются медицинские психологи в каждой поликлинике. К 1 июля порядок вступает в силу», — отметил глава ведомства в разговоре с журналистами.

Также Мурашко добавил, что в настоящее время работа по внедрению в поликлиники штатной должности психолога активно ведется в регионах.

Ранее, 3 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО и семей погибших бойцов. Как отмечал глава государства во время оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля, основными целями фонда станет персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки и льгот, включая медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение.

В январе Путин указал на важность поддержки участников спецоперации России по защите Донбасса. В частности, он отметил, что военные должны чувствовать моральную поддержку.

В апреле врач-психиатр Института мозга человека РАН Вадим Гагин рассказал, чтобы избавиться от психологического напряжения, необходимо отслеживать свое эмоциональное состояние и окружающих и вовремя обращаться к психологам и психиатрам. Он добавил, что беседы с квалифицированными специалистами помогут не допустить развития тяжелых состояний.