Путин указал на важность моральной поддержки участников СВО

Президент РФ Владимир Путин 13 января указал на важность поддержки участников специальной военной операции по защите Донбасса.

Военные должны чувствовать моральную поддержку и понимание со стороны России, считает глава государства.

«Вопросы часто заключаются не в материальной поддержке, хотя это лежит в основе того, чем люди живут, моральная поддержка — это чрезвычайно важно. Это мотивация, которая крайне необходима. Люди должны чувствовать, что страна с ними, страна поддерживает их и понимает ту роль и миссию, которую они выполняют в рамках специальной военной операции», — подчеркнул Путин на встрече с главой Башкирии Радием Хабировым в Уфе.

2 ноября 2022 года Путин сказал, что поддержка военнослужащих — участников СВО — святая обязанность властей.

25 октября он отметил, что снаряжение для участников спецоперации должно быть в наличии, причем современное и удобное. Путин призвал ориентироваться на реальные потребности военнослужащих.

Спецоперация по защите Донбасса, о которой Путин объявил 24 февраля, продолжается.

С 2014 года против жителей ЛДНР Киев ведет военные действия из-за их отказа признавать итоги государственного переворота.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».