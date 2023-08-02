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Эксперты оценили последствия снижения долгосрочного рейтинга дефолта США

Эксперт Локтюхов: снижение рейтинга США ухудшает виды на экономику страны
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Фото: REUTERS/Sarah Silbiger
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Новость о том, что агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США с «ААА» до «АА+», ухудшает виды на кредитоспособность и экономику Соединенных Штатов Америки, считает руководитель отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы дирекции стратегии и проектов развития ПАО «Промсвязьбанк» Евгений Локтюхов. Он рассказал «Известиям» 2 августа, что это может привести к коррекции на мировых фондовых рынках.

«В настоящее время госдолг США действительно гигантский (составляет 119% ВВП страны), и его рост в условиях повышения ставок несет риски возникновения более острых проблем с бюджетом после выборного 2024 года. Вместе с тем пока правительство вполне способно обслуживать свои обязательства, на что решение Fitch и указывает. В настоящее время из трех ведущих рейтинговых агентств, на которые ориентируются глобальные инвесторы, теперь у Fitch и S&P США имеют рейтинг «АА»+, у Moody's пока остается высший рейтинг — «ААА», — отметил эксперт.

В свою очередь, начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин выразил мнение, что снижение Fitch рейтинга никак не влияет на рыночные ставки или экономическую ситуацию в стране, однако негативно сказывается на общих рыночных настроениях.

«Через несколько дней об этой истории могут все забыть. При этом предпосылки к снижению рейтинга не исчезнут, учитывая рост дефицита бюджета, подъем процентных ставок и увеличение стоимости обслуживания нового долга. <…> Снижение рейтинга может ограничить лишь незначительный приток средств фондов в гособлигации, которые по мандатам могут держать только бумаги «ААА», — сказал он.

При этом Карпунин обратил внимание на то, что на Россию и российских инвесторов это событие в настоящее время никакого влияния не оказывает.

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О понижении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента США рейтинговое агентство Fitch сообщило 1 августа. В Белом доме заявили, что категорически не согласны с этим решением.

2 августа глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подчеркнул, что такой результат говорит о неблагополучной финансовой ситуации в Соединенных Штатах Америки.

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