Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США до уровня «АА+»

Рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США с «ААА» до «АА+». Об говорится в заявлении на сайте агентства, опубликованном 1 августа.

«Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Соединенных Штатов в иностранной валюте до «АА+» с «ААА», — говорится в публикации.

По рейтингу установлен стабильный прогноз.

Согласно заявлению агентства, решение связано с ожидаемым ухудшением фискальной ситуации в США в следующие три года и растущим уровнем госдолга США, который и так является высоким.

Ранее, 9 июля, глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что американские власти не могут гарантировать полную защищенность от рецессии. По ее словам, в ближайшем будущем ожидается замедление темпов роста занятости и экономики в целом, что абсолютно «уместно и нормально».

3 июня американский президент Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США, который приостанавливает лимит до 1 января 2025 года.

Глава государства заявил, что повышение потолка госдолга помогло предотвратить экономический крах в США. По словам Байдена, власти сокращают расходы и дефицит, чтобы сосредоточиться на социальном обеспечении, а также инвестициях в инфраструктуру.

1 июня вице-президент базирующегося в Вашингтоне Евразийского центра Эрл Расмуссен сообщил «Известиям», что США ждет рецессия, несмотря на повышение потолка госдолга. Расмуссен рассматривает повышение потолка госдолга как политический механизм, так как США по-прежнему должны выплатить его.

При этом 26 мая глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что США смогут избежать дефолта, который грозит стране на фоне достижения потолка госдолга. Рынок облигаций американского минфина представляет собой «якорь стабильности мировой финансовой системы», указала она.