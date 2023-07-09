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В минфине США заявили о сохраняющемся риске наступления рецессии

Глава минфина Йеллен: Вашингтон не может полностью исключить риск наступления рецессии
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Фото: Global Look Press/Camilo Freedman
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Американские власти не могут гарантировать полную защищенность от рецессии. Об этом в воскресенье, 9 июля, заявила глава минфина США Джанет Йеллен в интервью телеканалу CBS.

По ее словам, в ближайшем будущем ожидается замедление темпов роста занятости и экономики в целом, что абсолютно «уместно и нормально».

«У нас здоровая экономика, отличный рынок труда, но очень высокая инфляция. Это вызывает озабоченность как у нас, так и у американского народа, но со временем, я надеюсь, она снизится», — подытожила министр.

На второй круг: повышение потолка долга США привело к новым проблемам
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Ранее, 3 июня, американский президент Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США, который приостанавливает лимит до 1 января 2025 года.

Глава государства заявил, что повышение потолка госдолга помогло предотвратить экономический крах в США. По словам Байдена, власти сокращают расходы и дефицит, чтобы сосредоточиться на социальном обеспечении, а также инвестициях в инфраструктуру.

1 июня вице-президент базирующегося в Вашингтоне Евразийского центра Эрл Расмуссен сообщил «Известиям», что США ждет рецессия, несмотря на повышение потолка госдолга. Расмуссен рассматривает повышение потолка госдолга как политический механизм, так как США по-прежнему должны выплатить его.

При этом 26 мая глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что США смогут избежать дефолта, который грозит стране на фоне достижения потолка госдолга. Рынок облигаций американского минфина представляет собой «якорь стабильности мировой финансовой системы», указала она.

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