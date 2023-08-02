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Белый дом не согласился с понижением Fitch рейтинга дефолта эмитента США

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo
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Белый дом 1 августа выразил недовольство решением рейтингового агентства Fitch понизить долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США с «ААА» до «АА+».

«Мы категорически не согласны с этим решением. Модель рейтингов, используемая Fitch, ухудшилась при президенте [Дональде] Трампе, а затем улучшилась при президенте [Джо] Байдене, и она бросает вызов реальности, чтобы понизить рейтинг Соединенных Штатов в тот момент, когда президент Байден добился самого сильного восстановления экономики», — говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Кроме того, республиканцев обвинили в «экстремизме», который проявляется якобы в «поддержке дефолта до подрыва управления и демократии и попыток расширить бюджетные налоговые льготы для богатых и корпораций».

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О решении агентства Fitch понизить долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США стало известно ранее в этот день. Согласно заявлению агентства, решение связано с ожидаемым ухудшением фискальной ситуации в США в следующие три года и растущим уровнем госдолга США, который и так является высоким.

До этого, 3 июня, американский президент Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США, который приостанавливает лимит до 1 января 2025 года. Глава государства заявил, что повышение потолка госдолга помогло предотвратить экономический крах в США. По словам Байдена, власти сокращают расходы и дефицит, чтобы сосредоточиться на социальном обеспечении, а также инвестициях в инфраструктуру.

Между тем 1 июня вице-президент базирующегося в Вашингтоне Евразийского центра Эрл Расмуссен заявил, что США ждет рецессия, несмотря на повышение потолка госдолга. Расмуссен рассматривает повышение потолка госдолга как политический механизм, так как США по-прежнему должны выплатить его.

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