Эрдоган и Путин договорились о визите президента РФ в Турцию

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора условились, что российский лидер посетит Турцию. Об этом 2 августа сообщила канцелярия Эрдогана.

«Было заявлено, что лидеры двух стран договорились о визите Путина в Турцию», — отметил телеканал NTV.

По словам Эрдогана, Анкара продолжит прилагать интенсивные усилия и дипломатию для продолжения черноморских инициатив по зерну.

Со своей стороны Путин отметил, что Москва готова вернуться к соглашению, разрешающему экспорт украинского зерна морем, после реализации российских требований.

Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова вернуться к переговорам о возобновлении зерновой сделки, но договоренности должны быть выполнены и в части требований Москвы.

1 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Вашингтон несет ответственность за невыполнение российской части сделки. Так она прокомментировала слова представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд, которая сообщила, что договоренность не работает после решения РФ приостановить участие в черноморской инициативе.

В середине июля Путин на совещании с правительством заявил, что участники зерновой сделки не выполнили никаких договоренностей и обязательств, а лишь постоянно требовали что-то от России.

Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля по инициативе России. Путин заявил, что выполнение соглашений возможно при условии, что будут соблюдены первоначальные требования РФ.

Черноморская сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Главной задачей сделки было обеспечение нуждающихся стран продовольствием.