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Песков подтвердил готовность РФ вернуться к переговорам о зерновой сделке

Песков: Россия готова вернуться к переговорам о возобновлении зерновой сделки
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Фото: ТАСС/Дмитрий Дадонкин
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Россия готова вернуться к переговорам о возобновлении зерновой сделки. Об этом 2 августа заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент России Владимир Путин говорил сто раз, что РФ готова вернуться к переговорам, но сделка должна быть реализована в той части, которая касается РФ», — сказал он на брифинге.

Он отметил, что в таком случае Россия незамедлительно вернется к выполнению соглашения.

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1 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Вашингтон несет ответственность за невыполнение российской части сделки. Так она прокомментировала слова представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд, которая сообщила, что договоренность не работает после решения Москвы приостановить участие в черноморской инициативе.

Ранее, 19 июля, Путин на совещании с правительством заявил, что участники зерновой сделки не выполнили никаких договоренностей и обязательств, а лишь постоянно требовали что-то от России. Глава государства отметил, что в актуальном виде соглашение неинтересно и невыгодно для Москвы.

Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля по инициативе России. Путин заявил, что выполнение соглашений возможно при условии, что будут соблюдены первоначальные требования РФ.

Черноморская сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Главной задачей сделки было обеспечение нуждающихся стран продовольствием.

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