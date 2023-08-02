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В Совфеде объяснили угрозы Зеленского наносить новые удары по России

Сенатор Джабаров: угрожая России, Зеленский хорохорится перед западными спонсорами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Украины Владимир Зеленский «хорохорится» перед своими западными спонсорами, грозя России новыми ударами. Об этом 2 августа «Известиям» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Накануне Зеленский сообщил, что прослушал доклады и отчеты представителей сил обороны и безопасности. В частности, особо детальный доклад представил руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов. Украинский лидер пообещал «серьезные и ощутимые» последствия ударов Вооруженных сил Украины.

«Как Зеленский был клоуном, так и остался. Если он несколько прилетов дронов, которые мы успешно сбиваем, считает ударами по России, тогда что говорить о тех ударах, которые ежедневно получают Вооруженные силы Украины, получает военная, оборонная инфраструктура. Я думаю, что он хорохорится перед своими западными спонсорами, чтобы оправдать те немыслимые поставки вооружений, которые непрерывным потоком идут на Украину», — сказал сенатор.

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1 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько БПЛА были сбиты средствами противовоздушной обороны при попытке пролета в столицу. Один беспилотник долетел до башни «Москва-Сити», в результате был поврежден фасад на уровне 21-го этажа. В Минобороны РФ заявили, что попытка террористической атаки киевского режима пресечена, уточнив, что беспилотник упал на территории делового центра «Москва-Сити».

После этого заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что атаки беспилотников на Москву должны быть прекращены.

Также представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Массрали призвала Россию не использовать атаки БПЛА по столице для эскалации спецоперации на Украине. Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в разговоре с «Известиями» назвал этот призыв абсурдным.

Бывший аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон, в свою очередь, назвал террористические атаки Киева по территории России проявлением слабости Зеленского. Решения Зеленского — акт отчаяния киевского режима, отметил он.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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