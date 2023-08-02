Авиация и артиллерия группировки «Юг» атаковали объекты ВСУ

Российские летчики и артиллеристы поразили объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 2 августа, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Нанесены ракетно-бомбовые удары по объектам ВСУ на лисичанском, соледаро-артемовском, александро-калиновском, авдеевском и марьинском направлениях», — сказал он.

Экипажи самолетов Су-34 обстреляли пункты временной дислокации 81-й аэромобильной бригады противника в районе Серебрянки и Белогоровки, 3-я отдельной штурмовой бригады ВСУ западнее Клещеевки, 22-й отдельный механизированной бригады в Предтечено и 24-й отдельный механизированной бригады в Новгородском.

Кроме того, по словам Астафьева, в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены 120-миллиметровые минометы ВСУ около населенных пунктов Серебрянка и Невельская. Между тем в Северске, Тихоновке, Александро-Калинове, Красногоровке ВС РФ смогли ликвидировать вражеские гаубицы «Акация», Krab, М777 и «Гвоздика».

Накануне стало известно, что российские военнослужащие предотвратили высадку десанта ВСУ примерно в 20 км от Соледара. Вертолеты неприятеля были разбиты при помощи реактивной и ствольной артиллерии.

Тогда же официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что слаженными действиями обороняющихся подразделений, в тесном взаимодействии с «Южной» группировкой войск были успешно отражены восемь атак противника около населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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