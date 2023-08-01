Суд не стал арестовывать мать маньяка из Челябинской области

Суд не стал арестовывать Валентину Чексидову, мать обвиняемого в похищении девушки в 2009 году. Об этом 1 августа сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Женщину освободили, в ходатайстве следователя было отказано.

Заседание по избранию меры пресечения для Чексидовой проходило в закрытом для СМИ формате. Об этом ходатайствовало следствие, мотивировав тем, что ее сын Владимир обвиняется в совершении преступления против половой неприкосновенности.

Женщина не признала свою вину. Она также рассказала, что работала медсестрой, а сейчас получает пенсию. Жила женщина в поселке Смолино в доме вместе с единственным сыном.

Самого Чексидова ранее этим же днем суд арестовал на два месяца, до 30 сентября.

Днем ранее стало известно, что житель поселка Смолино Сосновского района Челябинской области осенью 2009 года похитил и насильно удерживал в частном доме девушку. Она смогла сбежать из дома, когда подозреваемого госпитализировали в июле 2023 года после обострения психического заболевания.

В тот же день Следственный комитет (СК) РФ установил причастность подозреваемого к убийству еще одной женщины в 2011 году. Мужчине предъявлено обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании.