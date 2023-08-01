Суд в Челябинске арестовал державшего 14 лет девушку в рабстве маньяка

Суд в Челябинской области арестовал на два месяца, до 30 сентября, мужчину, который 14 лет удерживал в рабстве похищенную им девушку. Мера пресечения избрана 1 августа.

Как следует из опубликованного видео, следствие заявило ходатайство об аресте обвиняемого. Злоумышленник пробудет под арестом два месяца.

Ранее во вторник были опубликованы кадры из дома, где жил обвиняемый и держал свою пленницу. Двор домовладения на представленных кадрах выглядит как заброшенный.

Днем ранее правоохранительные органы Челябинской области сообщили, что житель поселка Смолино Сосновского района осенью 2009 года похитил и насильно удерживал в частном доме девушку. Она смогла сбежать из дома, когда подозреваемого госпитализировали в июле 2023 года после обострения психического заболевания.

В этот же день Следственный комитет России установил причастность подозреваемого к убийству еще одной женщины в 2011 году. Следствие предъявило мужчине обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании.

Мать фигуранта также обвинили в похищении человека.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела.