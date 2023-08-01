Мать челябинского маньяка в суде заявила о своей невиновности

Мать обвиняемого в похищении девушки в 2009 году Валентина Чексидова, которой также предъявлено обвинение в похищении, заявила 1 августа в суде о своей невиновности.

«Я себя вообще виноватой не считаю», — сказала она журналистам.

Она сообщила, что работала медсестрой, а сейчас пенсионерка. Жила женщина в поселке Смолино в доме вместе с единственным сыном.

Заседание по избранию меры пресечения для Чексидовой прошло в закрытом для СМИ формате. Об этом ходатайствовало следствие, мотивировав тем, что ее сын Владимир обвиняется в изнасиловании.

Самого Чексидова ранее этим же днем суд арестовал на два месяца, до 30 сентября.

В этот же день были опубликованы кадры из дома, где жил обвиняемый с матерью и держал свою пленницу. Двор домовладения на представленных кадрах выглядит как заброшенный.

Днем ранее стало известно, что житель поселка Смолино Сосновского района Челябинской областью осенью 2009 года похитил и насильно удерживал в частном доме девушку. Она смогла сбежать из дома, когда подозреваемого госпитализировали в июле 2023 года после обострения психического заболевания.

В этот же день Следственный комитет России установил причастность подозреваемого к убийству еще одной женщины в 2011 году. Следствие предъявило мужчине обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела.